Líder wayú Irama Móvil salió ilesa de atentado, pero dos menores resultaron heridos

La líder wayú Irama Móvil salió ilesa de un atentado en su contra perpetrado en el barrio 15 de mayo, en Riohacha, La Guajira.

La mujer acababa de llegar a la casa de su hermana cuando dos hombres en moto dispararon a su camioneta.

"Me sentí muerta en ese momento por el impacto y las esquirlas, que en el momento no me di cuenta, sino que vi al escolta que inmediatamente actuó. Pensé que habían atacado al otro que estaba tocándole (la puerta) a mi hermana en el segundo piso", dijo la líder sobre el ataque.

Dos niños, de 13 y 15 años, resultaron heridos en el intercambio de disparos.

"Mi hijo estaba en el frente con un grupo de 10 niños cuando llega la moto y empieza a hacer detonaciones hacia el carro y la casa", relató la mamá de uno de los lesionados.

La abuela de otro de los menores dijo que "el carro arranca y cuando va subiendo, ellos para repeler a los de la moto disparan y ahí es donde logran agarrar a mi nieto, yo salgo buscándolo, ellos corrieron, hasta que lo encontré, uno herido en el brazo".

Publicidad

La líder wayú ha estado dando una pelea contra quienes se disputan los contratos de los centros etnoeducativos en La Guajira .

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, afirmó que su comunidad ha "venido denunciando de manera permanente amenazas, persecuciones en contra de la vida de ella, en contra de la vida de todo nuestro equipo de trabajo y a pesar de todo eso no hemos recibido por parte del Gobierno nacional las medidas de protección reforzada para atender esta situación".

Por su parte, Miguel Pitre, secretario de Gobierno y Seguridad de Riohacha, anunció una recompensa de "hasta 10 millones de pesos para quien dé con los responsables de este hecho y se ha solicitado el aumento de pie de fuerza y que se adopten todas las medidas".

Las autoridades locales se comprometieron a brindar acompañamiento a los familiares de los adolescentes heridos.