Líderes sociales en La Guajira, entre la espada y la pared

Aunque las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras en el departamento, las intimidaciones siguen llegando a los defensores.

De acuerdo con los líderes sociales, las medidas tomadas por el Gobierno departamental se están quedando cortas para garantizar su seguridad.

"Aquí no conocemos de dónde están proviniendo las amenazas porque según las autoridades no existen grupos al margen de la ley como las Águilas Negras, que firma los panfletos que vienen circulando en el departamento de La Guajira", dijo Dannys Vieco, lideresa amenazada.

Asimismo, aseguran sentir miedo de salir a la calle tras las constantes denuncias que han hecho por casos de desaparición forzada, violencia sexual y corrupción.

"Decir que vamos a renunciar a este trabajo es echarnos mentira porque ya estamos señaladas. Yo he recibido amenazas de motorizados, que han llegado a mi casa a decirme que tengo que desistir y vivo escondida, encerrada", relató Cecilia Bernal, líder social.

Según el secretario de Gobierno y Seguridad de La Guajira, municipios como Manaure, Uribia y Riohacha son los que registran altas cifras de amenazas

Se espera que en las próximas semanas se organice una reunión con diferentes autoridades gubernamentales y líderes sociales para contrarrestar el impacto de las intimidaciones.