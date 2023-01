Llegada masiva de venezolanos amplía brecha social en Riohacha

La ciudad se ubica en el segundo lugar de las capitales del país con más pobreza. El tema fue analizado este jueves por la vicepresidenta y las autoridades locales.

"Ha habido un aumento de la migración, pero digamos que eso no sería tan grave si hubiera suficientes fuentes de empleo. El problema es que no hay inversión nueva en La Guajira, porque no hay suficientes condiciones para ejercer otras actividades diferente al carbón", dijo Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia.

Según los expertos, casi que la mitad de la población de Riohacha vive en condiciones de pobreza.

"De acuerdo con las encuestas del DANE, el 46,9% de la población viven en condición de pobreza monetaria y el 15% viven en condición de pobreza extrema", afirmó Diana Ricciulli, economista.

Por ahora, las autoridades civiles intentan fortalecer el turismo y otros sectores productivos para generar más empleos.