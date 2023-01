Lo que no debe hacer para disfrutar de las fiestas de La Candelaria

El Distrito de Cartagena prohibió la ingesta de alcohol, fiestas con pick up y uso de pólvora en barrios cercanos al Cerro de la Popa, epicentro de la celebración.

También se aplicaron algunas restricciones de tránsito, entre ellas el uso de animales como medio de transporte y la circulación de carros entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., y desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. hasta el 4 de febrero.

En esos horarios el ingreso al Cerro de la Popa debe hacerse a pie.

Los propios y turistas se encuentran complacidos con las medidas, pues ha disminuido los problemas de orden público y la accidentalidad.