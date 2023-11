¿Los celulares atraen los rayos? Habla experto tras lo ocurrido con mujer en playa de Cartagena

El martes 14 de noviembre un rayo acabó con la vida de una mujer identificada como Froilanis Rivas Román, de 34 años, hechos que ocurrieron en las playas de La Boquilla , en Cartagena. Llama la atención que en ese momento no había una tormenta eléctrica visible.



Ante este escenario, Noticias Caracol consultó con un experto para entender cómo se pudo haber desencadenado la tragedia para esta ciudadana venezolana y su familia. Daniel Aranguren, experto en detección de rayos, señaló que “las circunstancias de este accidente son muy similares a las cerca de 300 muertes que ha habido en región Caribe en los últimos 10 años”.

En Cartagena cayeron 250 rayos, los cuales empezaron a presentarse una hora antes del accidente.

Pero, ¿qué tan posible es que a una persona le caiga un rayo? Esto dijo el experto: “Depende de la actividad que estés haciendo, pero efectivamente en zonas de playa y en la región norte de Colombia es más fácil que le caiga a uno un rayo que ganarse la lotería”.

Aranguren recordó que el 4 de junio de 2023 una niña de 10 años falleció por una situación similar en las playa de Puerto Colombia y en diciembre de 2022 ocurrió una fatalidad en las islas del Rosario.

El experto señala que actualmente existen las suficientes herramientas para detectar la presencia de rayos, aunque no sean estruendosos o luminosos. Basado en esto, recomienda implementar mecanismos de prevención.

No obstante, los propios visitantes a las playas o a sitios abiertos pueden seguir consejos como resguardarse en edificaciones. Si no logra hacerlo, “las personas tienen que juntar los pies y agacharse, aunque no es 100%”.

Aclara Daniel Aranguren que tener un celular o un dispositivo electrónico no atrae un rayo, es un mito, y “ni siquiera los pararrayos atraen rayos”.