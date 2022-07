Los escándalos sexuales que han sacudido a Cartagena este año

Este año, Cartagena ha sido centro de polémica varias veces por la utilización de sus espacios culturales e históricos por parte de parejas que se exhiben teniendo sexo . Se les ha visto en balcones de los hoteles, cerca de la Torre del Reloj y hasta en carrozas teniendo relaciones, situaciones que generan incomodidad para quienes consideran que La heroica no debe venderse como un destino sexual.

Sexo en un balcón

Este es el escándalo más reciente y fue protagonizado por una pareja en el balcón de un hotel ubicado en la zona céntrica de Cartagena. Transeúntes registraron en video no solo el hecho, sino la indignación por parte de otras personas que rechazan el exhibicionismo de los turistas.

Las autoridades fueron puestas en conocimiento por parte de los trabajadores de la zona. Los protagonistas de este video sexual, al parecer grabado el 15 de julio, fueron multados.

Del sujeto se sabe que es un ciudadano norteamericano que había llegado hace menos de una semana en compañía de otros hombres, aparentemente en plan vacaciones.

Otro hecho indignante

En similares circunstancias, a inicios de mes, una pareja fue captada. Un bogotano y una cartagenera fueron sancionados tras el aviso de la comunidad sobre la situación que se desarrollaba en pleno centro histórico.

La Policía recibió la queja de trabajadores y turistas que reprocharon los actos exhibicionistas de la pareja, que apareció desnuda e hizo actos sexuales ante la presencia de todo aquel que pasaba por allí.

Irrespeto a pocos metros de la Torre del Reloj

La muralla del centro histórico de Cartagena es una estructura representativa y emblemática. Desafortunadamente, una pareja aprovechó para realizar los actos obscenos.

El 2 de mayo el hombre y la mujer aprovecharon la zona oscura de una esquina para incurrir en estos comportamientos, inclusive sin importarles que a pocos metros estaba otra pareja disfrutando en una banca pública.

Por hechos como este las autoridades han pedido ver a Cartagena como un sitio “social y no sexual”.

Relaciones sobre un coche

A los exhibicionistas en Cartagena no les basta con expresar su morbo en un sitio específico, también lo han hecho en un vehículo en movimiento, como en las carrozas que transitan por la ciudad haciendo recorridos en el centro.

El viernes 3 de junio un hombre y una mujer hicieron actos sexuales sin importarles el recorrido que estaba haciendo el coche. En la grabación se veía que no tampoco le prestaron atención a otras dos personas que estaban dentro del vehículo, aunque no se supo si eran o no acompañantes.

Las personas que son sorprendidas haciendo estos actos de exhibicionismo se exponen a una multa tipo 3, que se castiga con un comparendo de $416.000.