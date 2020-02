Los lujos y excesos del hijo de Enilce López en cárcel de Sabanalarga

Luis Alfonso López, condenado por homicidio, tenía relojes, televisores, aire acondicionado, entre otros, que ocasionaron la salida del director del penal.

Un Apple Watch Serie 5, un Ipod, unos audífonos Airpods con cargador, entre otros equipos de lujo le encontró el Inpec a Jorge Luis Alfonso López en su celda. El hijo de la empresaria del chance Enilce López está condenado a 26 años por el crimen de un periodista.

"Televisores de 47 pulgadas, habitaciones privadas, una habitación construida precisamente para él de 6x3 donde encontramos aire acondicionado y una cantidad de lujos que no están permitidos”, expresó Norberto Mujica.

No es la primera vez que a López le allanan la celda y le encuentran lujos, pero el director del Inpec, que no descarta que detrás de la permisividad de funcionarios del instituto haya la entrega de dádivas de parte de los internos, explicó por qué no es posible trasladarlo a otro centro carcelario.

"En este caso en particular, y en cumplimiento de la tutela, tengo que tenerlo en Sabanalarga, ya también tengo al hermano que también por orden de tutela tengo que mantenerlo allá”, explica Mujica.

El general Mujica, que removió del cargo al director de este penal en el Atlántico, advirtió que tomará medidas disciplinarias en contra del interno como la suspensión de visitas.