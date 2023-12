Luego de que novia en Córdoba se negara a casarse, ¿quién debe asumir los gastos de la fallida boda?

Un matrimonio en Córdoba terminó con un “no" por parte de la novia y hasta los invitados tuvieron que hacer “vaca” para pagar la celebración que no fue. La notaria del municipio de Chinú presidía la ceremonia civil para sellar la unión de Jesica y Santiago, pero cuando los invitados y el novio esperaban ansiosos el sí de la novia, la respuesta fue otra.



Cuando a la novia le preguntaron “es tu deseo contraer matrimonio con Santiago Restrepo”, Jesica Avilés quedó en silencio unos segundos y luego respondió: “No sé, no sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”.

Segundos más tarde, señaló: "El papá de Santiago me mintió. Él se deja mandar por el papá, así no me caso".

>>> Reviva aquí el caso completo

Más allá del hecho viral, Noticias Caracol habló con la abogada y docente en Derecho de Familia Lina Pérez para entender el contexto jurídico de lo sucedido.

Publicidad

“El consentimiento es un elemento esencial del matrimonio y lo que vemos en el video de las redes sociales es que ella, en medio de la celebración de la ceremonia civil, ella dice ‘no sé, no estoy segura’”, indicó.

En otro de los videos de la boda fallida, una mujer con micrófono en mano dijo que el novio se negó a pagar los gastos de la boda y entre los invitados hicieron una recolecta para poder pagar la celebración.

“Las obligaciones que surgieron para la celebración de esa boda tendrán unos titulares del acto, quién se obligó para con el notario -que en este caso yo predicaría la obligación a favor de ambos-, quién se obligó de pronto para la recepción y tantas cosas que podemos imaginar y no sabemos”, agregó la abogada.

Publicidad

Al final del video se observa que la familia del novio se retira del lugar en medio de abucheos de los invitados. Hasta el momento, ninguno de los prometidos se ha pronunciado sobre el suceso.