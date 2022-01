Luke Evans estuvo en Cartagena y se quejó del servicio de un club de playa

El actor británico Luke Evans estuvo pasando el fin de año en Cartagena, tal como lo mostró en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver que estuvo en la ciudad amurallada, en el volcán de lodo El Totumo, en Tierra Bomba y otros sitios turísticos.

También se le ve alimentando perros y gatos, al parecer callejeros, pues le fascinan los animales.

Luke Evans, quien ha protagonizado cintas como Rápidos y Furiosos 6 y 8, ‘The Hobbit’ y ‘La bella y la bestia’, ya había visitado Colombia hace algunos meses como también lo deja ver en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en esta ocasión parece que sufrió una mala experiencia con un club de playa en Islas del Rosario. Según denunció el actor, las sillas que habían sido reservadas le fueron entregadas a otras personas “y no les importó en lo absoluto”.

Según reporta el periódico El Universal de Cartagena, el actor dejó ver su descontento en una historia.

Este medio se comunicó con los encargados del club de playa, quienes se mostraron sorprendidos por la publicación y explicaron que “ellos hicieron las reservas pero no se registraron las camas frente al mar que ellos habían reservado. Esta mañana cuando llega el grupo del actor (no sabíamos quién era) los tratamos a todos por igual. Nosotros le explicamos al manager lo sucedido, se le ofrecieron varias opciones pero no las aceptó”.

“El trato no fue directamente con esta personalidad (Evan Luke) sino con su equipo. Pretendía que quitáramos a unos clientes para ponerlos a ellos. Como no llegamos a un acuerdo ellos decidieron que le devolviéramos el dinero y eso hicimos. Estamos verificando si fue un error humano el no registrar las camas que ellos pidieron”, agregó el vocero.

Sin embargo, parece que pese a esta mala experiencia, Luke Evans disfrutó sus vacaciones en Cartagena como lo dejó ver en sus publicaciones.