Madre denuncia que hermano, escolta y conductor de alcalde municipal están tras muerte de su hija

La muerte de Kisly Yiseth Gómez Sánchez registrada en la madrugada del 9 de septiembre tras una riña que se presentó en medio de las fiestas patronales de Río de Oro (Cesar), aún sigue sin esclarecerse. Alcalde está involucrado, dice mamá de la víctima.

Desde esa noche, la madre de la joven de 29 años ha recurrido a las autoridades para que se investigue la muerte de su hija. En el Congreso de la República, ella denunció este caso ante ministro de Justicia, Yesid Reyes.

“El señor alcalde Eli Santana, borracho, con su escolta, con el conductor y su hermano empezaron a disparar contra la población civil”, dijo Ruth Sánchez.

Ante los señalamientos, el alcalde del municipio de Río de Oro, respondió: "Yo estaba aquí, aquí donde estoy parado y ella muere es allá donde está la camioneta que puede haber cien metros, 200 personas intermedias, eso no tiene lógica, eso es imposible (…) pedí que me hicieran la prueba que yo no había disparado ningún arma y me la negaron".

Por este hecho fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, uno de los escoltas del alcalde, su conductor y el hermano del mandatario local, quienes fueron capturados ese mismo día como presuntos responsables del homicidio.

"A los tres procesados se les formuló la imputación en este caso por los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales”, explicó el director seccional de Fiscalía de Norte de Santander, Jesús Antonio Ardila.

La Fiscalía incautó dos armas con las que se habría cometido el crimen y con las que se habría herido a otras cuatro personas.

Aunque el juez dejó en libertad al hermano del alcalde Eli Santana, el hombre seguirá vinculado a la investigación.