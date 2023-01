Madre está desesperada porque el padre de sus hijos se los llevó de vacaciones hace un año a Perú

“Sabes que conmigo van a vivir mejor”, fue lo que le dijo al hombre a su exmujer, que reside en Cartagena, para avisarle que no le devolvería a los niños.

Los niños fueron llevados supuestamente de vacaciones a Perú por su padre desde el 15 de diciembre de 2017.

Lucy Bustamante es la madre de los menores de 9 y 11 años, a quien ella otorgó un permiso para ir a visitar a sus abuelos al extranjero.

Sin embargo, con el paso de los meses los niños nunca fueron devueltos a Cartagena, su lugar de residencia.

“Ya han vivido bastantes años contigo. Ahora tienen que vivir conmigo, yo también tengo derecho como padre y sabes que conmigo van a vivir mejor”, fue uno de los mensajes de voz que Christian Percy, padre de los menores, le envió a Lucy.

Ante este hecho, la mujer instauró una denuncia por ejercicio arbitrario de custodia de menor de edad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que ha puesto en conocimiento el caso ante las autoridades pertinentes en Perú.

Aún no se ha recibido respuesta por parte de ese país, pues no se ha reconocido que los niños permanecen sin permiso en ese país.