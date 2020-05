Manada de perros habría matado a 20 chivos en La Guajira por hambre

Indígenas del corregimiento de Aremasaín denuncian que los afectados estarían intentando sacrificar a los canes y, además, exigen que les repongan los rebaños.

Son cerca de 50 perros los que habrían devorado a los animales de algunos miembros de la etnia wayú.

Los canes solían alimentarse con lo que les daban los niños del internado San Antonio, pero este fue cerrado desde el 18 de marzo por la cuarentena del COVID-19.

Los indígenas, molestos, llegaron hasta esta institución para pedirles a las directivas que les repusieran sus chivos y les dieran 40 más por los daños que les causó la pérdida.

“Nosotros les respondimos que estos perros no pertenecen al colegio, aquí no tenemos animales desde hace varios años. Si bien es cierto que cuando llegan los estudiantes los animales también vienen a saludarlos y comer los desperdicios, se trata de animales de propiedad de los mismos indígenas del pueblo o de las rancherías circundantes, donde ya no tienen con qué alimentarlos seguramente por los efectos de la pandemia”, dijo el rector Gabriel Argota.