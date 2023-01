Manatí hallado sin vida en Ciénaga Grande de Santa Marta sería el último macho que quedaba

Aunque se desconocen las causas de su deceso, pescadores la atribuyen a la falta de oxígeno en el cuerpo de agua, lo que también ha causado mortandad de peces.

Los pescadores encontraron al animal flotando en la desembocadura del río Fundación.

El hecho generó preocupación en la comunidad, debido a que se cree que este era el único macho de la especie en vía de extinción que vivía en la zona.

Para la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, las causas del deceso del animal no son claras, pues su cuerpo nunca fue materia de investigación.

"No tenemos evidencia que nos permita establecer de qué murió el manatí, pues nosotros no fuimos informados sobre el animal, y supimos de él por videos que nos pasaron hace un par de días, pero no fue llevado a ninguna autoridad", aseguró el subdirector de CORPAMAG, Alfredo Martínez.

En cuanto a la mortandad de peces, las autoridades ambientales aseguran que la falta de agua dulce en la ciénaga obedece al fenómeno de El Niño.

En contexto: Mortandad de peces estremece la Ciénaga Grande de Santa Marta Sin embargo, los pescadores de Puebloviejo contradicen esta versión y argumentan que la falta de agua en la ciénaga obedece a que manos criminales se aprovechan del líquido en los ríos Fundación y Aracataca.

“La Ciénaga Grande no tiene oxígeno porque los terratenientes tienen la culpa de todo eso, a la ciénaga le hacen falta los ríos y no hay corriente y ellos se han cogido toda el agua de los ríos”, afirmó Sebastián Lavalle.