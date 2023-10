Más de 400.000 migrantes han cruzado el Tapón del Darién 2023: defensor del Pueblo de Panamá

Desde Barranquilla, Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo de Panamá, hizo un llamado al Gobierno colombiano para que adopte medidas urgentes que permitan frenar el alto flujo de migrantes en el Tapón del Darién.



Según las cifras reveladas por Panamá, solo en agosto de 2023 pasaron por el Tapón del Darién 81.000 migrantes y en septiembre 75.000 más. Afirmó que en lo que va del 2023, alrededor de 413.000 han pasado por esta selva. La mayoría de ellos provienen de Venezuela y buscan llegar a países como Estados Unidos de forma ilegal.

"Este es un llamado respetuoso al presidente de Colombia, lo digo como defensor del pueblo de Panamá y vecino. Para nosotros es muy importante que Migración Colombia comparta información con Migración Panamá. Es muy importante que el Ejército colombiano esté en la frontera, para nosotros es importante que nosotros sepamos cuántas personas se adentran a la selva, cuántos se quedan en el camino", reclamó el defensor del Pueblo de Panamá.

"Hoy el día, las cifras que estoy diciendo son cifras que pasan los registros biométricos en Panamá. Después de salir del Darién no sabemos cuántos se quedan, no sabemos cuántos se desvían, no sabemos cuántos son objetos de tráfico de personas", agregó Leblanc.

El Defensor del Pueblo en Colombia, Carlos Camargo, también hizo el llamado a Migración Colombia para que comparta la información que pide Panamá y se pueda llevar un control más completo de la situación en la zona del Darién.

Alcalde de Nueva York visitará Colombia para conocer más sobre la crisis de migrantes

En otras noticias, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajará esta semana a Latinoamérica. Visitará México, Ecuador, Colombia y Panamá para reunirse con líderes de estos países y conocer más sobre las situaciones que han causado el flujo de miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad estadounidense en el último año.



La primera parada será este miércoles, 4 de octubre de 2023, en México para asistir a la segunda edición del North Capital Forum, un evento de la U.S. Mexico Foundation que busca una mayor integración de Norteamérica, y allí discutirá con líderes locales y nacionales sobre los problemas en la frontera sur y sus impactos en Nueva York.

El jueves visitará Puebla, de donde proceden muchos de los inmigrantes que viven en la Gran Manzana, antes de continuar el viaje a Ecuador. En Quito visitará organizaciones que ayudan a lidiar con la crisis de solicitantes de asilo y se reunirá con líderes para discutir la crisis en Nueva York.

Más de 100.000 inmigrantes han llegado a Nueva York en el último año y al menos 60.000 están en albergues provistos por la ciudad, que también les brinda alimentos y otro tipo de ayuda, lo que, según el alcalde Eric Adams, ha minado las finanzas y la llevará a un déficit en 2025 de 12.000 millones de dólares.

Luego se desplazará el viernes en la noche a Colombia, donde al día siguiente estará en Bogotá y luego viajará desde allí al Darién, la selva en Panamá por donde pasan miles de inmigrantes en su ruta a Estados Unidos.