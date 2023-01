Mató a la esposa con sus propias manos tras una pelea por celos en Córdoba

El hombre, identificado como Carlos Alberto García, asfixió a la médica María del Carmen Pabón en el municipio de Ayapel.

De acuerdo con familiares, la pareja protagonizaba constantes altercados por celos del presunto agresor.

Al parecer, luego de una fuerte discusión, García, de 60 años, mató a su pareja, de 35 años.

Según un audio, conocido por Caracol Radio, el hombre habría confesado el crimen: "Se me fue la mano, yo estoy en la Policía, yo me entregué a la Policía".

"Tuvimos un inconveniente, me tiró a matar, pero vamos a ver que la muerta fue ella", agregó.

La víctima de este feminicidio era natural de Barranquilla y residía en Ayapel, donde ejercía su profesión en el centro Policlínico San Jorge.