Mauricio Martínez, sobreviviente de explosión en Tasajera, se graduó de la universidad

Mauricio Martínez, un joven que logró sobrevivir a la explosión de un camión cisterna en Tasajera, Magdalena, que ocurrió en 2020 y dejó 48 personas muertas y 30 más heridas, aprovechó la oportunidad que le dio la vida para estudiar, graduarse y conseguir un empleo para sostener a su familia.



"Este título ha sido lo más hermoso, porque nunca pensé en estudiar esta carrera, pero cuando la empecé a entender me quedó gustando y quiero seguir adelante. Esto ha sido lo máximo porque antes no tenía ni recursos", expresó Mauricio, quien se graduó como técnico profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la tragedia de Tasajera, Mauricio se quemó el 70% del cuerpo, razón por la que estuvo casi seis meses postrado en una cama. Ahora es un ejemplo de resiliencia y superación.

"Las becas del cambio llegaron a mi vida cuando no tenía recursos para estudiar en una universidad. Luego me pasó lo que me pasó y ahora tengo la oportunidad de seguir con más fuerza para salir adelante", recalcó.



Su esposa Daryluz Mejía dijo que luego de la tragedia en Tasajera, Mauricio se convirtió en el héroe de su hogar.

"Es increíble porque entre el Mauricio de antes al de ahora hay mucha diferencia", comentó.

El gobernador Carlos Caicedo prometió hace tres años 200 becas a jóvenes para que salieran adelante con sus familias, subsidios durante seis meses posterior a la tragedia y el acompañamiento de médicos especialistas para atender a los lesionados, algo que por fortuna se ha cumplido.

Sin embargo, muchos reclaman que lo que sí ha quedado debiendo el mandatario es la solución a los problemas de falta de empleo y carencia de agua potable en la zona.