“Me dicen que mi hijo va a quedar huérfano”: amenazan a periodista en Valledupar

La periodista Katia Ospino, que ha denunciado hechos de corrupción en Cesar, La Guajira, así como a clanes políticos y grupos delincuenciales del Caribe, denunció amenazas en su contra.

La reportera, que trabaja para Noticias Uno y para el portal Nueva Prensa, estaba en un centro comercial de Valledupar cuando empezó a escuchar que su celular no paraba de sonar.

Al revisar WhatsApp vio que desde un número telefónico de Venezuela le enviaban mensajes intimidantes.

"No somos ningunos cobardes, somos un grupo bueno, deja de estar echando tanta paja, ¿oíste? Cálmate porque voy a dejar a tu hijo huérfano o a vos te voy a dejar sin hijo, para que sepas, ponete pilas", le dijo un hombre en un audio que mandó.

“Yo le pregunto que quién me habla, que quién me escribe… no me contesta”, afirmó Katia.

La Unidad Nacional de Protección rechazó las amenazas y precisó que la comunicadora cuenta con un esquema de seguridad por amenazas anteriores, aunque evalúa fortalecerlo.

Jorge Laporte Restrepo, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, confía en “que pronto se dé un resultado frente a las investigaciones por esta amenaza. En el caso puntual de Katia Ospino hay elementos suficientes que prueban de dónde podrían venir estas intimidaciones”.

Pese a las amenazas, la vallenata afirma que seguirá con sus investigaciones sobre corrupción en el Cesar y La Guajira.