“Me has dejado un vacío enorme”: conmovedor mensaje del hermano del boxeador Luis Quiñones

El boxeador Luis Quiñones murió tras permanecer cinco días en una clínica de Barranquilla luchando por recuperarse de los golpes que sufrió cuando buscaba el título nacional en la categoría wélter junior.

En la noche del jueves su hermano Leonardo Quiñones señaló a través de un video que Luis seguía con vida, aunque posteriormente él mismo confirmó en sus redes la triste noticia.

“Te nos adelantaste, mi hermano del alma. Ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tu adorabas y servías. Te amo, mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones”, escribió en una fotografía de ellos dos.

Horas más tarde, Leonardo Quiñones hizo público otro video conformado por instantáneas familiares en las que se veía la unión de Luis Quiñones con todos sus allegados.

“Cabeza, como me decías y yo te decía, me has dejado un vacío enorme, y a papá y mamá, hermana y hermano”, escribió.

La pelea en la que Luis Quiñones sufrió los golpes en la cabeza, de los cuales no pudo recuperarse, tuvo lugar el 24 de septiembre en el coliseo Elías Chegwin.