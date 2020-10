“Me parte el alma cuando no puedo darles de comer”: madre cabeza de hogar con discapacidad visual

Por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, la cifra de las familias que no cuentan con una adecuada alimentación se incrementó en Colombia. Dayana Pérez, que vive en Barranquilla y sufre una discapacidad visual, es una de las afectadas, pues a veces no tiene cómo darles de comer a sus hijos.

Desde sus 14 años, la vida comenzó a tornarse compleja para Dayana, cuando le diagnosticaron glaucoma, enfermedad que con el paso de los años la dejó sin visión y por la que debió suspender sus estudios de colegio.

Hoy, a sus 26 años, afirma que la situación no ha mejorado, pues a la falta de visión se sumó la crisis económica generada por la pandemia y, por ello, no ha logrado conseguir un empleo.

"Cuando puedo, consigo 20.000 pesitos, compro gelatina y voy de casa en casa y así eso me da ganancias de 20.000 y trato de exprimirlo lo más que puedo", comenta.

Sin embargo, Dayana Pérez no todos los días logra vender estos exquisitos postres. Asegura que, en varias oportunidades, ella y sus hijos han tenido que acostarse a dormir sin comer.

"Muchas veces me parte el alma cuando mis hijos me dicen que tienen hambre y a veces no tengo qué darles", asegura.

La pandemia hizo más difícil su situación, debido a que también dejó de recibir la ayuda de algunas personas y familiares que le tendían la mano.

"A veces, lo que le podía dar a mis hijos era un pan con café, como a veces se los daba solo”, señala.

Dayana es el reflejo de la grave condición alimentaria que viven más de 10 millones de personas en Colombia, según cifras entregadas por el Programa Mundial de Alimentos.

"Los bancos de alimentos hemos hecho un esfuerzo gigantesco, hemos entregado este año un poco más de 45.000 toneladas de alimentos, hemos beneficiado a 1.800.000 colombianos en condiciones de vulnerabilidad", dijo Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia.

Desde la Alcaldía de Barranquilla adelantan programas sociales dirigidos a familias vulnerables. Por ejemplo, según Juan Manuel Alvarado, secretario de Planeación, durante la cuarentena para combatir el coronavirus COVID-19 se entregaron “446.000 auxilios alimentarios a la población que más lo necesitaba”.

Entretanto, Dayana y sus hijos solo esperan que la pandemia pase y que las ayudas anunciadas logren llegar a su hogar.