“Me pega patadas y me estrella contra la pared”: habla detenido golpeado en estación de Policía

Este viernes, la Procuraduría adelantó una visita a la estación de Policía del municipio de Sabanalarga, Atlántico, donde ocurrió la agresión a un detenido identificado como Jeiner Sarmiento.

Él mismo entregó su versión sobre lo sucedido a Noticias Caracol: “Cuando me voy a sentar es cuando él llega y se acerca, me agarra por el cuello, me agarra por la espalda y es cuando me estrella contra la pared. Eso no es todo el video porque eso todavía falta bastante… él me pega unas patadas, vuelve y me pega otra vez nuevamente, me vuelve y me estrella contra la pared varías veces”.

El joven de 23 años agradeció a quien grabó el video acerca de lo sucedido el 2 de noviembre pasado. Agregó que le dio poder a un abogado para que adelante un proceso contra el agresor.

“En la mañana recibí una llamada donde me dijeron que no podía estar aquí en Luruaco, que me tenía que ir prácticamente, una amenaza. Yo no me voy a ir, voy a seguir viviendo aquí en mi casa con mi mujer, con mis hijos”, sostuvo.

Por ahora, la investigación la adelanta la oficina de control interno de la Policía de Atlántico.

