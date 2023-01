“Me pidió manejar el vehículo”: así estafaron a hombre que puso en venta su carro por internet

Delincuentes citan a sus víctimas haciéndose pasar por compradores y luego las intimidan para robarlas.

“Publiqué mi vehículo, me contactó una persona y me dijo que nos encontráramos en un centro comercial. Ahí me pidió manejar el vehículo para ver en qué condiciones estaba. Cuando ya estábamos en el vehículo me amordazó y me tiró por allá en un sitio”, relató ante Noticias Caracol una víctima de esta modalidad en Barranquilla.

Según la Policía, esa es la estrategia más común entre los delincuentes para robar carros y otros objetos.

“Les sustraen sus tarjetas débito, tarjetas crédito, inician a hacer diferentes compras y retiros cuantiosos de dinero”, afirmó el coronel Yecid Peña, comandante operativo de Policía Barranquilla.

Ante la frecuencia de los robos, autoridades desplegaron operativos por toda la ciudad para verificar la legalidad de los vehículos y prevenir a los barranquilleros sobre el robo de carros.

“Me parece genial, cuidando al ciudadano siempre, previniéndolo, enseñándole y educándonos para que no caigamos en las manos de los inescrupulosos”, dijo Carlos Candanoza, habitante de La Arenosa.

La recomendación de las autoridades es pedir acompañamiento de la Policía si se enfrenta a alguna situación que le despierte sospecha.