“Me rechazó porque la iba a contaminar”: mamá de una de las personas que espera la llegada de Jesús

Un grupo de personas está en la residencia del líder de una iglesia cristiana del corregimiento Isabel López, en Sabanalarga, Atlántico, a la espera de la venida de Jesús este 28 de enero. Sus familiares buscan respuestas, pues hace varios días no tienen noticias de ellos.

Algunos afirman que están pasando hambre y necesidades, por lo que las autoridades llegaron a la vivienda para verificar la situación.

"Todo está en orden, todas las personas están al interior de la residencia a mutuo propio y no tienen ningún tipo de inconveniente y están ahí porque quieren estar", dijo el coronel Álex Suárez, comandante operativo de la Policía de Barranquilla, tras la inspección.

Yaneth Herrera, madre de una de las seguidoras del culto, dijo que su hija la "rechazó porque yo la iba a contaminar y que ella estaba esperando que el Señor viniera hoy, que iban a partir de hoy a mañana".

Otra familiar sostuvo que los fieles "dicen que tienen que estar en santidad, no tener contacto con nadie porque después van a perder el arrebatamiento que les viene esta noche y en el día de mañana".

Hacia la medianoche, una de esas creyentes salió de la casa, pero al notar la presencia de la cámara de Noticias Caracol ingresó nuevamente sin musitar palabra alguna.

Publicidad

Su tío Jesús Arias la identificó e intentó dialogar con ella, pero "no, no me contestó nada, yo le dije ‘Jackely’ y no me contestó, no me paró bolas".

Ocho menores de edad que estaban en la casa del líder religioso fueron reubicados con otros familiares hasta que se aclare la situación.

Aún no se sabe qué harán los creyentes si Jesús no llega este jueves, como predijo el pastor.