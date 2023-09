Medardo Ochoa Pianeta, de 76 años, desapareció hace dos meses en Barranquilla: ¿Lo ha visto?

Medardo Ochoa Pianeta tiene 76 años y desde hace dos meses está desaparecido. Salió de su casa ubicada en el barrio El Pueblito, en Barranquilla, capital del Atlántico, y desde entonces su familia no tiene pistas de él.



“Él decía que iba a buscar trabajo, porque él tiene problemas de alzhéimer, entonces escapó a eso de las nueve de la noche, y salió caminando, me dicen que se voló la reja de la casa”, contó Samaira Ochoa Morales, hija del adulto mayor.

El pasado 4 de agosto, la familia recibió un video en donde al parecer se ve a Medardo Ochoa Pianeta caminando por un campo abierto, pero no tienen más datos que les permitan encontrarlo.

Su hija dice que pese a que puso la denuncia de la desaparición de su padre, no ha recibido ayuda de las autoridades, por eso pide “a la gente, a todos los que lo vean por ahí, les agradecería de gran manera que me informaran, que me dijeran dónde está porque de verdad que es una incertidumbre todos los días de pensar cómo está, qué le está pasando, es tremendo”.

A su padre le envió un mensaje: “Que lo extrañamos, que lo amamos mucho, acá un grupo de personas, sus familiares, su mujer, que viene a El Pueblito también a verlo, tantos familiares que lo desean ver, que lo recibimos con los brazos abiertos donde esté”.

Medardo Ochoa Pianeta vestía una camiseta de color rosado, una gorra, un pantalón gris y chancletas el día que salió de casa. Si llega a tener información sobre su paradero puede comunicarse a los números 300 324 0034 o 317 635 4957.