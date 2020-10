Médico colombiano fue retenido por la guardia venezolana y no se sabe nada de él

Leonard Hinojosa, un médico de 35 años nacido en Santa Marta, fue retenido por la Guardia Nacional de Venezuela . Se dirigía a hacer una práctica de anestesiología en el vecino país cuando fue interceptado por los uniformados.

Parientes y allegados en la capital de Magdalena están desesperados, pues no saben absolutamente nada de su paradero. Lo único que conocen es que se encuentra retenido en Caracas. Temen lo peor.

Su sueño era graduarse en enero de 2021 como anestesiólogo, pero no contaba con este incidente.

“Iba en un vehículo de transporte público y la Guardia Nacional detuvo el vehículo para exigir documentos, allí fueron retenidos. En ese momento se fueron para Maracaibo y no sabemos nada hasta el momento”, narró Diana Angulo, su esposa.

Sus hijos y madre pasan las noches en vela. Aseguran que lo único que quería Leonard era graduarse para darles un mejor estilo de vida.

“Tenemos un dolor inmenso, me duele el alma y el corazón. Ustedes no se imaginan lo que es no saber dónde está mi hijo, dónde se encuentra. Se fue a Venezuela a estudiar porque aquí eso vale una millonada”, expresó Fanny Díazgranados, madre del médico.

Amigos y parientes han hecho solicitudes a la Cancillería, pero aún no tienen respuesta. “Necesitamos que nos ayuden porque no tenemos conocimiento de su paradero. La situación es difícil, necesitamos colaboración para saber de él”, afirmó la esposa del retenido.

A Leonard le faltan tres meses para graduarse y esta era la última práctica que realizaba en territorio venezolano. Sus familiares aseguraron que en las próximas horas irán hasta Caracas para averiguar por el paradero de su familiar.