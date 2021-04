Médico murió en Barranquilla tras una semana esperando una unidad de cuidados intensivos

Luego de luchar por varios meses contra el COVID-19 , atendiendo a pacientes contagiados, al médico Edwin de la Hoz le tocó batallar por su propia vida. Durante varios días su familia estuvo en la búsqueda de una cama hospitalaria en un centro asistencial que le pudiera brindar la terapia ECMO que necesitaba para mejorar su condición.

Finalmente, lograron trasladarlo en la madrugada de este sábado hasta la Clínica General del Norte, donde recibiría la terapia, pero lamentablemente el virus le ganó la batalla.

"Yo como profesional de la salud me siento desamparada, tener que despedir ahora a un familiar por ejercer su profesión no es justo, y hay muchas personas que aún no se cuidan”, explicó Daniela de la Hoz, hermana del médico fallecido y trabajadora de la salud.

El dolor de su familia hoy enmarca la tragedia que viven decenas de pacientes en la ciudad, que hacen parte de una larga lista de espera para poder recibir servicios de mayor complejidad.

En Barranquilla cerca de 43.320 profesionales de la salud han recibido la vacuna contra el COVID-19.