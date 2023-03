Medios colombianos se solidarizan con El Heraldo, tras amenazas de grupo armado a sus periodistas

Los medios colombianos rechazaron la amenaza de la que fueron víctimas periodistas de El Heraldo este lunes 27 de marzo, cuando hombres armados, que se identificaron como miembros de la banda Los Costeños, ingresaron a sus instalaciones en Barranquilla para exigir que publicaran una entrevista hecha por ellos a su líder, Digno Palomino.

Ese día, seis hombres armados llegaron a la sede del diario y dos de ellos ingresaron al edificio y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo, quien no estaba disponible.

Los delincuentes fueron recibidos por tres periodistas, a los que les dijeron que tenían un mensaje de Digno Palomino y pidieron que se publicara una entrevista hecha por ellos.

Palomino es uno de los jefes de la estructura criminal Los Costeños, que delinque en Barranquilla y a quien las autoridades atribuyen un enfrentamiento con la facción que lidera Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.

El Heraldo se pronunció por medio de una publicación en su portal de internet:

Rechazamos enfáticamente este hecho que pone en riesgo la seguridad e integridad física de quienes trabajan en esta casa editorial, por cuanto se trata de una clara intimidación al libre ejercicio del periodismo y atenta directamente contra el derecho de toda la sociedad a estar informada

Y reveló que, en los últimos días, “hemos venido siendo objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales, que por distintos medios intentan divulgar sus mensajes, exigen entrevistas o buscan hacer llegar contenidos a través de terceros con propósitos que desconocemos”.



Medios colombianos reaccionan contra amenazas contra El Heraldo

“Mi total rechazo a un acto tan abominable de tratar de interceder por el poder de las armas, por el poder violento, en lo que deba o no decir un medio de comunicación”, expresó Fidel Cano, director de El Espectador.

El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, condenó que estos grupos ilegales “quieren llegar a los medios y quieren presionar a los medios para que entrevisten a los delincuentes que hoy están llenando de sangre, de muerte y de dolor los hogares barranquilleros y eso no solo es inaceptable, sino que no va a pasar, no va a ocurrir porque ahí siempre hay una talanquera ética de los periodistas y cuentan con nuestro apoyo desde todo el país”.

Alfonso Ospina, director del servicio informativo de Caracol Radio, dijo que lo ocurrido en El Heraldo “es inaceptable, es un llamado para todas las autoridades militares, de Policía, civiles y también para los periodistas del país, para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo en un momento tan importante como el que vive Colombia”.



Amenazas contra Zona Cero

Horas antes, el editor del portal Zona Cero había denunciado amenazas a través de redes sociales.

Recibieron un mensaje en el que se leía: “Malditos, se van a pudrir de bombas en sus instalaciones cuando no las crean”.

“Esto nosotros lo consideramos asociado a la petición que hizo un delincuente preso en una celda especial en donde exige una entrevista”, reveló Laurian Puerta, editor de Zona Cero.

La Policía, que custodia las dos casas periodísticas, informó que en el caso de El Heraldo ya identificaron a uno de los hombres que ingresó a la fuerza al medio de comunicación.

"La divulgación por la fuerza de mensajes representa una violación a la libertad de prensa y a la seguridad de los periodistas y medios de comunicación", dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, al condenar "las graves amenazas contra El Heraldo y otros medios colombianos".