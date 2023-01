Menor que recibió descarga eléctrica habría sido víctima del paseo de la muerte

Familiares de Thais Milena Martínez denuncian que la joven fue rechazada, durante cuatro horas, por varios centros hospitalarios de Montería.

“La trasladan al Camu de San Pelayo y allí le brindan los primeros auxilios. Se la llevan para el hospital de Montería y allí no le hacen mucho; dice el doctor que no se puede atender, me dice que la lleve a la Clínica del Valle, y no se puede, y me dicen: ‘llévala a la clínica de Montería’”, relató Eduar Martínez, papá de la menor fallecida.

La menor de 16 años se electrocutó cuando un cable de alta tensión cayó en el río donde bañaba dos caballos de su familia.

Tras su muerte, la secretaría de Salud de Córdoba inició una investigación para determinar si hubo fallas en el sistema de atención.

“Solicitamos los requerimientos para establecer la trazabilidad de este caso. Ya fueron requeridos todas las IPS en este lamentable hecho, desde su sitio de origen en el Camu de San Pelayo hasta las distintas IPS donde la paciente fue llevada”, señaló Francisco Burgos, director de Vigilancia y Control de la secretaría de Salud de Córdoba.

En el proceso se busca establecer si el Camu de San Pelayo realizó ante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias el reporte que permitiera la ubicación de la paciente.