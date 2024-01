Mesero denunció que dueño de restaurante para el que trabajaba lo arrolló: “No quieren dar la cara”

En medio de graves diferencias, el dueño de varios restaurantes en Riohacha es señalado de atropellar con su carro a un mesero que reclamaba una liquidación de 800.000 pesos. El presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar al empleador.



La denuncia la hizo Víctor López, de 27 años de edad. El joven asegura que laboró unos seis meses en el restaurante de la persona que aparece en video conduciendo un vehículo y que, luego de varios minutos de reclamos, lo embistió con el carro.

"Empecé a gritar afuera del restaurante, que el señor Jairo y la señora Yuliana eran unos rateros, que no me han pagado mi liquidación, que se esconden y no quieren dar la cara. Él me echa el carro encima y gracias a Dios, porque soy católico, que me protegió de ese impacto", señaló Víctor López.

Según el mesero, ganaba 50.000 pesos diarios por más de 12 horas de trabajo y los malos tratos y las malas condiciones laborales eran cada vez más frecuentes. "Ni caja de compensación, no nos pagaba salud y, si nos pasaba un accidente, ahí cada uno por su cuenta. Tampoco nos daban elementos de protección personal”, agregó el afectado.

Víctor narró a Noticias Caracol que le debían menos de un millón de pesos de liquidación y, mientras esperaba ese pago, su familia, dos hermanas menores de edad y su madre, que dependen económicamente de él, pasaba por duros momentos.

Publicidad

“Nos estaban cobrando el arriendo, estaba esperando la plata de la liquidación, le dije al dueño ‘tranquilo que me van a liquidar y tengo créditos y pagadiarios’", afirmó.



Jairo Bovea, el empleador de Víctor, decidió que su abogado hablara en su nombre y se defendiera de lo que denominan una provocación por parte de quien fue su empleado.

"Estaba provocando desde hace dos días consecutivos al propietario. Él viene en su vía, trata de estacionarse. La intención no era por ningún motivo atropellarlo, la intención era salirle al quite con las acciones", precisó Arles Peláez, abogado de Jairo Bovea.

Con una orden de alejamiento contra el joven mesero, el abogado del dueño del restaurante manifiesta que el hombre frecuentaba sus restaurantes para provocarlos.

Publicidad

"Se cree en ponerle la denuncia por los actos de daño en bien ajeno y por las lesiones personales causadas a los empleados de la empresa", agregó Peláez.

Víctor y Jairo ya tenían un proceso abierto en las oficinas del Ministerio de Trabajo sin resolver.