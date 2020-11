“Mi niña quiere vivir”: clamor de padres a EPS para que autorice cirugía de su hija por un tumor

En Puerto Colombia, Atlántico, una pareja de esposos continúa pidiendo ayuda para salvar la vida de su hija de 5 años. La pequeña, que permanece en una clínica, requiere una cirugía para remover un tumor cerebral. Según los padres, su EPS aún no la autoriza.

Sara Valentina desde hace seis meses lucha contra una masa que crece aceleradamente. Sus papás permitieron publicar la imagen de la pequeña buscando que esta historia ayude a que la entidad tramite los exámenes requeridos.

“Mi niña perdió el movimiento en el cuerpo. Hemos estado en muchas partes, me dicen que mi niña no tiene salvación, que mi niña no tiene cura, pero nunca hemos perdido la fe en Dios”, dice Diego Armando Cortés, papá de Sara Valentina.

Ante el deterioro de su salud, sus padres viajaron con la ayuda de vecinos desde el Valle de San Juan en Tolima hasta Barranquilla , para que especialistas de la Clínica Porto Azul trataran su caso.

“Yo tengo una tutela donde prevalecen los derechos fundamentales de un ser humano, más de un niño, donde ellos están en la obligación de dármele a mi niña lo necesario”, asegura Cortés.

Ante el requerimiento de la clínica, la EPS autorizó un examen diagnóstico.

“Nos hemos comunicado con la EPS logrando que nos autoricen realizar un procedimiento diagnóstico que es una resonancia magnética cerebral, la cual requerimos para hacer una junta médica y determinar cuál va a ser el futuro de Sara”, señala Juan Carlos Fernández, director de la Clínica Porto Azul

Los padres de Sara Valentina se aferran a un milagro que le ayude a cumplir los sueños a la pequeña.