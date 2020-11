“Mi tía de 86 años está sin nadie”: drama de isleños que necesitan regresar a Providencia

Pasan las horas y aumenta la angustia de las personas que desesperadamente buscan a sus seres queridos desaparecidos en Providencia luego de la furia del huracán Iota.

Otros, a pesar de haber salido de Providencia, piden apoyo para regresar a ayudar a los que se quedaron abandonados e incluso sin medicamentos.

Portia Britton estaba en el aeropuerto implorando por ayuda para regresar a Providencia a llevar cajas que le pueden salvar la vida a su ser más querido.

“Tengo a mi tía, ella tiene 86 años y no tiene a nadie que la cuide y yo debo ir. Vine a comprar en pañales y ensure para ella porque no tiene nada”, relata Portia.

Ella llegó en un vuelo humanitario de las Fuerzas Militares ayer y supuestamente las autoridades se comprometieron con regresarla a Providencia, para llevarle las ayudas y medicamentos a su tía, pero en la mañana no le habían cumplido.

En el mismo sitio también estaba Soledad García, quien vive otro drama. Lleva varias horas buscando a su tío que está desparecido.

“Tengo un tío, se llama Álvaro Supro y no tenemos razón de él. He hecho hasta decir no más, incluso le mandé una encomienda a la de Dios pero no sé si va a llegar o no”, dice.

Ella recorre las bases militares preguntando por la lista de desaparecidos.

Mientras tanto, los aviones militares continúan trayendo a San Andrés en vuelos humanitarios de decenas de damnificados que necesitaban salir de Providencia y verse con sus familias.