Mientras todos duermen, ellos trabajan: ‘Escobitas’ de Barranquilla y sus historias de sacrificio

Noche tras noche, recorren más de 4 km caminando junto a su escoba y su carro recolector para dejar la ciudad limpia.

Una misión que implica dejar de compartir momentos con sus familias.

"En la noche nos reunimos todos, mi esposo, mis hijos y ahora falto yo", cuenta Diana Ortega, operaria de aseo.

Sin embargo, no es el único sacrificio, sus cuerpos se ven agotados por el peso de los utensilios y los largos recorridos que deben hacer.

Los ‘escobitas’, como cariñosamente son llamados, sueñan despiertos. Cada uno tiene una historia diferente.

José Mario Severiche aprovecha su tiempo durante el día para asistir a la universidad y convertirse en profesional.

"Al principio fue difícil porque el cuerpo no me daba para levantarme a las 7 de la mañana que tenía que estar en la universidad", recordó en medio de su jornada.

Con él, son cerca de 800 operarios los que trabajan para mantener a Barranquilla limpia.