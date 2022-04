Milagro en altamar: así fue el rescate de pescador que naufragó durante dos días

En Santa Marta , la Armada Nacional rescató a un pescador de 56 años que había desaparecido desde el 7 de abril cuando navegaba cerca al parque Tayrona. La lancha en la que se transportaba sufrió daños en el motor.

Le puede interesar: Hallan cadáver de un bebé de 2 años en playa de Buritaca, Santa Marta

Fueron dos noches y dos días los que tuvo que pasar,en altamar Ovidio Lesmes, un experimentado pescador.

Publicidad

"Yo me venía como a las 11 de la mañana y de pronto se me apagó el motor, pero como yo venía despacio no le paré bolas porque hay muchos pescadores arriba”, dijo Lesmes.

La Armada Nacional lo encontró cerca al parque Tayrona.

Publicidad

"Fue movilizado hasta el corregimiento de Taganga y transportado hacia el puesto de salud más cercano. La persona actualmente se encuentra en condiciones estables de salud", informó el capitán Mario Rodríguez, comandante de guardacostas de Santa Marta.

Las autoridades aumentaron la vigilancia en los balnearios y recomendaron a los pescadores reforzar las medidas de seguridad durante sus faenas.