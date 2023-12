Misión Guajira, el proyecto que busca mejorar condiciones de vida de los habitantes del departamento

Misión Guajira es el plan que lanzó el Gobierno nacional en conjunto con Grupo Aval para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este departamento del norte de Colombia.



La pobreza está por todo lado en la ranchería de Kaikashi de Manaure, en La Guajira. No hay agua potable, no hay escuelas dignas y no hay personal médico.

“Hemos tenido dos niños que fallecieron de diarrea y de vómito, la mayoría ha sido por el agua porque es salobre”, indicó Eudomenia Martínez, vocera de la comunidad Kaikashi.

Mauricio Pachón, un niño wayú, le contó a Noticias Caracol qué necesitan los niños en el departamento de La Guajira.

“Una escuela, donde se puedan dar clases para una buena educación”, acotó el pequeño.

Publicidad

Por otro lado, el vocero wayú Alfredo Gómez se refirió a otras carencias. "No tenemos puestos de salud, se nos hace muy difícil transportar nuestros hijos cuando se enferman”, apuntó.

Para superar esta crisis, el Gobierno y el Grupo Aval lanzaron este miércoles, 13 de diciembre de 2023, la campaña Misión Guajira.

“Llegaremos a 74 comunidades, más o menos 3.500 familias para proveerles soluciones de energía a través de paneles solares, agua potable y, además, soluciones de animales de otros proyectos productivos”, señaló Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo Aval.

Publicidad

Por su parte, Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, enfatizó que “Misión Guajira no se cuantifica en cuánto dinero están aportando, sino realmente en cuántas vidas estamos cambiando”.

El plan de inversión Misión Guajira inicia con 10.000 millones de pesos, pero el cálculo de inversión a largo plazo puede superar los 100.000 millones de pesos en las comunidades indígenas.

En otras noticias que puede leer: