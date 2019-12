Mototaxista salió a trabajar para dar paseo de Navidad a su familia, pero lo mataron por robarlo

Parientes del joven de 24 años afirman que los delincuentes eran conocidos del sector. La comunidad arremetió contra ellos y finalmente fueron capturados.

Los testigos dicen que los presuntos responsables llegaron amenazando con dispararle si no entregaba la motocicleta; al resistirse accionaron el arma.

“Llegaron para quitarle la moto, entonces le dijo: ‘ay me vas a atracar a mí que tú me conoces’. El hombre es conocido por aquí, le iba a quitar la moto y él no se dejó, puso resistencia y fue cuando le dio el tiro", relató Zoila Álamo, tía de la víctima.

Al percatarse de la situación, la comunidad arremetió contra los delincuentes, quienes minutos después fueron capturados por las autoridades.

“Capturan a las dos personas, principalmente los protegen del ataque de la ciudadanía pues estaba enardecida por el homicidio”, informó el coronel Cristian Escobar, subcomandante de Policía Barranquilla.

En medio del dolor, sus familiares relataron que el joven había salido en busca de dinero para poder darle a su familia una mejor Navidad.

"La esposa le decía que no fuera trabajar, que se quedara aquí en la casa, que ella iba a cocinar temprano, entonces dijo: ‘no mija, yo voy un ratico a ver qué consigo para sacarlas a pasear en la noche a ustedes’”, agregó la tía del muchacho.

La familia de José Cantillo, quien deja a dos hijas de 6 años y 5 meses, pide que la muerte del joven no quede impune.

La Policía, por su parte, instó a los ciudadanos a no tomar justicia por sus propias manos.