Mototaxistas sacaron corriendo a policías de Tránsito en Juan de Acosta, Atlántico

Los uniformados aseguran que se retiraron del municipio voluntariamente para evitar agresiones o confrontaciones con la comunidad.

La salida de la patrulla de la Policía de Tránsito fue escoltada por más de cincuenta mototaxistas molestos por los continuos controles.

Publicidad

“Lo sacamos hasta Baranoa casi, porque está jurisdicción no es de ellos. Esta jurisdicción nos pertenece nada más al municipio de Juan de Acosta y los que vienen de Tubará y Piojó”, dijo Elkin Molina, mototaxista.

Minutos antes de que los uniformados abandonaran el municipio del Atlántico, habían impuesto comparendos a algunos conductores por no portar los documentos en regla.

La acción de los agentes fue respaldada por el comandante de Policía del Atlántico, coronel Henry Jiménez.

“Queremos dejar claro que la autoridad no se negocia, que seguiremos haciendo los controles en los 17 municipios como lo ordena el convenio, y de igual manera reforzaremos los controles, porque no vamos a permitir que personas inescrupulosas, que no respetan la norma, pretendan de esta manera ejercer control”, señaló el alto oficial.

Publicidad

Por otra parte, la comunidad alega que esta es su mayor fuente de ingresos.

“Aquí no hay más fuente de trabajo, nosotros vivimos del mototaxismo, aquí hay más de 300 - 400 mototaxis, que vivimos es de eso”, afirmó Miguel González, mototaxista.