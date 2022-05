Mr. Black compone canción tras muerte de su hijo Edwin Antequera Jr.: "Está letra es pa ti, papi"

Tras la muerte de su hijo Edwin Antequera Jr. , el cantante de champeta Mr. Black se reunió con un grupo de productores y artistas para componerle una canción.

"Hoy estoy partido, estoy dolido, porque -no digamos que Dios, porque no le puedo echar la culpa a él- se fue alguien grande en mi vida, mi hijo varón mayor", dijo Mr. Black, al anunciar el encuentro en honor a Edwin.

Luego de un tiempo trabajando en la canción, Mr. Black compartió con sus seguidores el resultado.

"Esta letra es pa ti, papi... Dice: quisiera que esto fuera un sueño, que aún estoy dormido, que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue", entonó.

Y continuó: "Quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera estar en este momento para decirte que siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces".