“Mucho cuidado con lo que están haciendo”: Taliana Vargas sobre críticas a su consejo de maternidad

Visiblemente molesta, explicó por qué dijo que consumir malta y agua de panela le ayudaba a aumentar su producción de leche materna.

Durante el embarazo y posterior nacimiento de Alicia María, Taliana Vargas se ha convertido en una abanderada de la maternidad y la lactancia, por lo que sus seguidores recurren constantemente a ella para aprender sobre buenas prácticas.

Sin embargo, su última recomendación no cayó muy bien entre los internautas, quienes la tildaron de promover la desinformación respecto a la producción de leche materna.

Taliana se sintió ofendida ante las críticas y salió a la defensa de su recomendación: aseguró que ella sí sentía un cambio en su lactancia cuando consumía dichas preparaciones y que no esperaba que ningún estudio científico avalará los beneficios que percibía.

Asimismo, dijo que sería incapaz de mentirle a sus seguidores.

“Así que, para todas esas personas de lactancias, que me han tachado como si estuviera mintiendo a mi gente… tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque sería incapaz de hacerle eso a la gente que me sigue porque siempre soy honesta, transparente y coherente, así que por favor”, sostuvo la exseñorita Colombia.

Terminó su defensa diciendo “mujeres maravillosas, la lactancia es suficientemente difícil para que ustedes vengan a decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Que cada mujer encuentre su manera y vea qué le funciona. Eso es lo más importante”.