Muere habitante de calle luego de que dos hospitales lo rechazaran y ambulancia lo dejara tirado

El cuerpo del hombre, de 62 años, fue hallado junto al centro comercial de La Jagua de Ibirico, en Cesar. Allí solía pasar las noches.

La víctima, identificada como Manuel de Jesús Pérez, llegó al hospital Jorge Isaac Rincón, donde le diagnosticaron tuberculosis. De allí lo remitieron a la clínica Laura Daniela en Valledupar para que recibiera tratamiento de segundo nivel, pero en esa institución no lo admitieron.

El hombre fue llevado nuevamente a la institución de La Jagua de Ibirico, donde argumentaron que no podían ingresarlo por unas inconsistencias en el protocolo de readmisión.

En un comunicado, el centro clínico de Valledupar explicó que hizo el traslado en mutuo acuerdo y no se abandonó al paciente cuando fue devuelto, sino que este se “torna mucho más agresivo, negándose rotundamente a retornar a la ciudad”.

El gerente de este hospital, David Robles, sostuvo que los paramédicos dijeron que llevarían al habitante de calle de nuevo a la clínica Laura Daniela, pero “la sorpresa para nosotros es que al día siguiente este paciente se encuentra sin signos vitales donde estaba acostumbrado a dormir”.

La Secretaría de Salud del Cesar anunció la apertura de una investigación para establecer responsabilidades.