Muere niña a la que le dijeron que tenía amigdalitis, pero en realidad era dengue

Para colmo, la pequeña de 5 años no fue trasladada en ambulancia desde Turbana a Cartagena y le dijeron a la madre que la llevara en colectivo.

La mamá de Fabianis Marimón asegura que llevó a su hija hasta el hospital del municipio donde le diagnosticaron admigdalitis; sin embargo, su inquietud y el malestar de la pequeña la obligó a consultar en un centro asistencial de la capital de Bolívar.

Por eso llegó hasta la Casa del Niño en Cartagena, donde le confirmaron su terrible sospecha: la menor padecía dengue clásico.

Los médicos consideraron dar de alta a la menor, pero le advirtieron que, ante cualquier sangrado por nariz o boca debería recurrir inmediatamente al hospital.

Según su madre, esa misma tarde la pequeña Fabianis comenzó a sangrar por la nariz, así que la llevó nuevamente hasta el hospital de Turbana, donde le dijeron que la situación era normal.

“Yo les mostré la orden que me dieron en la Casa del Niño, el doctor me dio la remisión y no me prestaron servicio de ambulancia, me dijeron que me fuera en colectivo”, relató Kathy Marimón, madre de la niña fallecida.

Al llegar al centro asistencial en Cartagena, Fabianis fue internada en UCI, donde falleció a causa de tres paros, contó la mamá.

El indignante caso embarga a su familia en tristeza.

“Para mí no es justo que haya muerto mi hija, es un dolor tan grande”, expresó entre sollozos su madre.

Este sería el segundo fallecimiento en menos de un mes a causa de la enfermedad.