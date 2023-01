Mujer dejó abandonado a su bebé en la clínica donde dio a luz

Tras el parto, el recién nacido fue dejado en cuidados intensivos por bajo peso y una fractura congénita en una pierna, pero su madre fue dada de alta. Sucedió en Soledad.

Desde entonces, han pasado 13 días sin que las autoridades puedan establecer el paradero de la mujer que no volvió al centro clínico por su pequeño.

El bebé fue trasladado a la Fundación Clínica Campbell de Barranquilla, donde la inspectora de Familia y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determinarán las acciones a seguir.

“En estos momentos no hemos tenido absolutamente noticia de la familia, ni extensiva, ni nuclear, y por eso, más tarde, nuestro equipo con la defensora procederá a retirar al niño de la clínica y llevarlo a un hogar sustituto”, aseguró Benjamín Collante, director regional del ICBF.

Si la madre del bebé o algún miembro de su familia no aparece, el recién nacido entrará en un proceso de adopción.