Mujer en Valledupar denuncia que su pareja le rapó el pelo, le quitó las cejas y la golpeó

Una joven en Valledupar, Cesar, denunció que su pareja le rapó el pelo, le quitó las cejas, la agredió físicamente y la amenazó con lastimar a su familia si hacía público el caso de violencia intrafamiliar del que fue víctima.



Andrea Carolina Jiménez Arrieta, de 23 años, divulgó las imágenes de cómo quedó tras el ataque que presuntamente cometió José Gregorio Oquendo Pérez, de 35 años.

Según la víctima, su pareja la agredió en la madrugada, mientras dormía. El sujeto la increpó diciendo “que había grabado un video donde yo me estaba besando con su hermano. Le pedí que me respetara, que se dejara de esos malos pensamientos, que yo solo estaba con él. Me insultó con malas palabras, en ese momento me agredió con el puñal por la cabeza. Me trasquiló el cabello y me rapó las cejas”, afirmó Andrea en un testimonio dado a conocer por el diario El Tiempo.

Imagen con la que la joven hizo pública la denuncia - Redes sociales

La pareja vivía con su hija en la casa de la madre del agresor, ubicada en el barrio La Nevada, en Valledupar.

El hombre, afirmó la víctima, la amenazó con lastimar a su familia si lo denunciaba. Pese a esto, ella decidió no callar y puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.



