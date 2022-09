Mujer fue drogada por pareja que le vació su cuenta bancaria: “Me sacaron toda mi plata”

Marilis Cabarcas Herrera salió de un restaurante en el centro histórico de Cartagena cuando fue abordada por un hombre, quien le preguntó por una dirección. La mujer, quien fue drogada y víctima de robo, aseguró que, mientras hablaba con él, este movía mucho sus manos directamente a su cara.

“De pronto se acerca una mujer y ella dice que sí sabe dónde queda la dirección esa, que queda detrás del Centro Uno, cuando ya estamos ahí ella me dice que vamos, acompañemos al señor, que 'mire que no es de aquí, él es ecuatoriano'”, afirmó.

Marilis dijo que recuerda minuto a minuto lo sucedido, pero no entiende cómo accedió a lo que el hombre y la mujer le pidieron. En un video se observa cuando la víctima habla y camina hacia un cajero electrónico con los ladrones .

“Y de ahí me llevaron al cajero, me sacaron mi plata, toda, de mi sueldo, me quitaron mi teléfono y después me dejaron allá en el centro comercial La Matuna”, anotó.

Estando en el centro comercial, Marilis empezó a caminar de un lado a otro, hasta que se dio cuenta de que la habían robado. Entró al banco y pidió los videos de las cámaras de seguridad para hacer público lo sucedido.

“Esa droga es muy fuerte, o sea, yo gracias a Dios estoy aquí hablando y diciendo este relato, porque tenía el tapabocas puesto, si yo no tengo el tapabocas, no estuviera diciendo esto”, sostuvo.

Más de dos millones de pesos le hurtaron a la mujer. La Policía informó que con los videos divulgados buscan a la pareja de ladrones, que estaría delinquiendo desde hace algunos meses cerca de centros comerciales y cajeros del centro histórico de Cartagena.