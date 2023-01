Mujer golpeó en la cara a agente de tránsito que le puso un comparendo

Una agente de tránsito de Valledupar fue agredida por una mujer, quien le habría entregado dinero para que no la sancionara tras cometer una infracción; sin embargo, la funcionaria no se habría dejado sobornar y le impuso un comparendo a la agresora.

El hecho quedó registrado en un video grabado por un transeúnte. Las imágenes muestran una discusión entre la ciudadana y la agente de tránsito, quien recibió una bofetada.

“Me abordó diciéndome muchas malas palabras, tratándome mal, de que le había hecho el comparendo, de que ella había hablado conmigo y que yo era una mujer que no era seria, que yo le había hecho el comparendo e inventó, porque eso es falso lo que ella anda divulgando, de que ella a mí me entregó dinero”, afirmó la agente de tránsito.

Por su parte, la agresora, identificada como Dennis Ramírez, indicó que la funcionaría la había parado porque presuntamente había hecho un giro prohibido y ella le pidió a la agente que le colabora para que no le pusiera la multa.

“Yo le dije: ‘pues, la verdad, no sabía, pero si tú me puedes colaborar, si me puedes hacer el favor porque no sabía’, y me dijo: ‘ah, pero tú sabes que esa multa vale un millón y pico’, yo le dije ‘que no sabía, pero colabórame’. Me dijo: ‘bueno si nos puedes regalar para la gaseosa’ y le pregunté qué cuánto era y me dijo que 100 mil pesos”, aseguró Ramírez.



Desde la Secretaría de Tránsito municipal hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar la figura de autoridad que tienen los funcionarios, al tiempo que manifestó avanzar con las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió.

“Con todos los casos que se presentan es que existen autoridades competentes para realizar las investigaciones a que de lugar y si estas investigaciones conllevan a conclusiones de sanción, pues no le temblará la mano a la administración municipal en hacer que se cumplan estas sanciones”, señaló el secretario encargado de Tránsito de Valledupar, Luis Galvis.

Mientras avanzan las investigaciones, la funcionaria permanece incapacitada por la agresión.