Multa a Palenquera en Cartagena genera controversia

Turistas y habitantes de la ciudad señalan que no se está respetando el título de estas mujeres como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.

Angelina Cassiani es una de las palenquera más reconocidas del Centro Histórico, desde hace veinte años con sus coloridos atuendos engalana todos los días el Parque Bolívar, donde se dedica a vender frutas.

“Llegaron los policías y me dijeron, morena tienes que desocupar porque estás ocupando espacio público, entonces nos vamos a llevar todo; y les dije señor si ustedes quieren yo no trabajo y yo guardo mis cosas, entonces me dijeron no nos vas a guardar nada porque todo lo vamos a llevar”, indicó Angelina.

El hecho ha generado rechazo entre los cartageneros y turistas.

De acuerdo con expertos en investigación cultural, el Código de Policía no coincide con la Constitución Nacional que señala que Colombia es un país pluriétnico y multicultural.

“Se trata de una sensibilidad que involucra la ancestralidad, que involucra lo gastronómico, que involucra sobre todo la ética de la tenacidad de la mujer caribeña”, dice el investigador cultural Ricardo Chica.

Por su parte las autoridades, señalan que los controles se hacen con el fin de brindar a los cartageneros y turistas más espacios para apreciar la belleza de la ciudad.

Los trabajadores informales y artistas plásticos en un comunicado enviado a la alcaldía manifestaron su rechazo por estas acciones que, según ellos, van en contra del derecho al trabajo.