Muñecos de Año Viejo en Cartagena están listos para despedir lo mejor y lo peor del 2018

Personajes de la vida pública nacional e internacional se encuentran representados en figuras hechas de trapo y con cero pólvora.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el senador Gustavo Petro, el exalcalde Manolo Duque y hasta el padre Alberto Linero adornan, de manera particular, las esquinas de la ciudad.

La tradición de quemar muñecos de Año Viejo sigue viva, las comunidades de diferentes barrios de La Heroica los utilizan para alzar su voz sobre temas sociales, culturales y políticos.

‘’Manolo que se comió la plata de lo pelaitos metiendo pechugas a cuarenta mil pesos, el señor Petro que no sabe de dónde sacó el billete y no quiere decir que yo se lo presté ¡fíjate tú! Y este amigo que está aquí que no es tapiñero, es un cura de los firmes y por eso lo felicito’’, dijo Jaime Avendaño, realizador de tres muñecos de Año Viejo.