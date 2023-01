Murió Issac José, el bebé que esperó 4 días un traslado a cuidados intensivos y se lo negaron

A pesar de estar agonizando, ninguna entidad médica especializada de Barranquilla lo recibió.

Así lo confirmó la gerente del hospital Niño Jesús, donde Issac José, de cuatro meses de nacido, era atendido.

“Tenía una infección pulmonar, una bronquiolitis que le desencadenó una sepsis. Requería definitivamente UCI pediátrica, no pudimos realmente ubicar al paciente por cuanto fueron negadas todas las solicitudes de remisión en Adelita de Char, en La Misericordia y en la clínica de Sabanalarga”, dijo Karina Orozco.

Por su parte, Sixta Barrios, la madre del bebé, aseguró que su niño no fue atendido por ser afiliado a Saludvida.

“Investigaron y sí había cama disponible, sino que ellos, por supuestamente ser Saludvida, no quisieron”, afirmó la mamá de Issac José.

Sin embargo, esta no sería la única irregularidad que los padres habrían percibido. De acuerdo con ellos, el niño fue dado de alta en la clínica donde nació prematuro, por la misma razón.

“Me lo entregaron porque había caducado el contrato de Saludvida, yo quiero que empiecen a investigar desde ese punto”, señaló José Luis Guerra, papá del bebé.

La Personería de Barranquilla informó que al despacho de la entidad se han acercado entre diez y quince personas, afiliadas a Saludvida, buscando atención médica.

“Eso refleja mucho más es que la salud es un negocio. No interesa dónde estén afiliados, después que paguen son atendidos. Si no hay un contrato, si no hay alguien que se haga responsable, vamos a tener estas consecuencias”, expresó Jaime Sanjuán, personero de Barranquilla.