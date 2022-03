Músico y líder cultural en Cartagena denuncia supuesta discriminación en un hotel de Bocagrande

En Cartagena, el promotor social y líder comunitario Víctor Padilla denuncia que fue víctima de una doble discriminación, mientras atendía la entrevista como último trámite para un vínculo laboral, en un hotel turístico de Bocagrande. Según su versión, el primer cuestionamiento, fue por su afinidad política.

“Esta señora me pregunta que qué tan comunista soy. Me dice que porque regularmente los que estudian en el área social son comunistas y yo le dije: ‘comunista no soy’”, asegura.

El segundo acto discriminatorio habría sido por su origen afro, ya que, afirma, desaprobaron sus atuendos y la apariencia de su cabello.

“Claro, hubo un acto discriminatorio, porque es que hay una carga negativa sobre mi cabello, sobre lo que yo soy, ya porque es que mi cabello es natural, es mi identidad es mi cultura”, señala.

Mediante un comunicado, el hotel Cartagena Plaza manifestó que aplica procesos de selección laboral, sin distingos de raza, religión, política, etnia o cultura y que se trata de un malentendido. Sin embargo, algunos colectivos culturales de la ciudad elevaron a otras instancias el reclamo.

“La acción de tutela es con la finalidad de conseguir que este hotel modifique su protocolo, que es abiertamente discriminatorio, teniendo en cuenta que para ellos el cabello estilo afro no está conforme a su protocolo. Desafortunadamente ellos no han tenido en cuenta que la esclavitud en Colombia terminó en 1851”, manifiesta Kriss Urueta, abogado defensor de derechos humanos.

Otras organizaciones también respaldaron los reclamos de Víctor, quien además de promotor social, es líder cultural y músico.