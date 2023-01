‘Mutilaron’ un árbol para que se viera valla de candidato a Alcaldía de Valledupar

El político que aparece en la imagen publicitaria señaló que su campaña no es responsable del hecho y pidió que se investigue el caso.

En un video aficionado quedó registrada la acción que generó rechazo entre los ciudadanos y las autoridades.

De acuerdo con la Corporación Autónoma del Cesar, la poda de las ramas del árbol fue ilegal, ya que quienes lo cortaron no pertenecían a entidades autorizadas.

“Este árbol tiene permiso de poda para Electricaribe, no para ninguna otra entidad o persona en particular”, afirmó el director de Corpocesar, Julio Suárez Luna.

Asimismo, las autoridades afirmaron que estos comportamientos son recurrentes en época electoral.

“Hacer un llamado a todos los actores que participan de este proceso político para que se abstengan de afectar los elementos ambientales para hacer visible su publicidad”, completó Suárez Luna.

El candidato que aparece en la valla mencionada también se pronunció.

“En ningún momento nos estaba afectando ese árbol y nosotros hoy bajo las estrictas normas de la ley hemos puesto la publicidad en todo el municipio”, dijo Mello Castro González, aspirante a la Alcaldía de Valledupar.

Mientras las autoridades tratan de establecer quienes son los responsables de esta intervención antitécnica, en la ciudad se realizan alrededor de mil podas autorizadas a Electricaribe y las enmarcadas en el plan de arborización del municipio.