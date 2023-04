Natalia Madrid, joven que con la venta de obleas pudo terminar su carrera universitaria

Una joven sahagunense logró graduarse de licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, después de una vida académica alternada con la venta de obleas para costear sus estudios.



Con su caja de obleas, la misma que la acompañó durante cinco años de vida universitaria, posó Natalia Madrid en la ceremonia de graduación tras lograr su título profesional.

“Las obleas me ayudaron bastante y para mí significa mucho, pero no tanto las obleas, porque las obleas sin las personas que me ayudaron no son nada, yo realmente en estos momentos le agradezco a Dios, a mis padres, a las aseadoras y los porteros y a mis compañeros de la universidad”, afirmó Natalia.

Con la venta de las obleas, Natalia sorteó toda clase de dificultades económicas que se le presentaron durante su carrera universitaria, pues con las ganancias conseguía dinero para sus pasajes de bus, materiales e incluso ayudar a su familia.

“Necesitaba algo más monetario y empecé con las obleas, antes vendía otras cosas, pero las obleas me dieron una estabilidad. Me acompañaron en las clases, en el comedor y en la mayoría de bloques de la universidad”, agregó la recién graduada.

Ella regresó a su alma máter, ahora como egresada, para agradecer a quienes la apoyaron en la búsqueda de sus sueños.

Ahora dice que su expectativa es recibir ofertas laborales, está abierta a todo. Natalia se describe como una persona “persistente” y si no sabe algo ella lo aprende.

“La universidad apoya a estos jóvenes con almuerzos subsidiados, con residencias universitarias y tenemos diferentes programas, pero hay iniciativas de los estudiantes. Tenemos estudiantes que venden dulces, hay quienes los apoyamos con iniciativas para ventas de diferentes artículos”, aseguró el vicerrector de la Universidad de Córdoba, Óscar Arismendi.

Natalia celebró su grado y su cumpleaños número 22, siendo un ejemplo de esfuerzo y perseverancia para otros jóvenes universitarios.

