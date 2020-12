Navidad y Año Nuevo en Barranquilla serán con ley seca y toque de queda

Ante el alto número de contagios de COVID-19, Barranquilla decidió decretar la ley seca (restricción a la venta de licor) y el toque de queda para Navidad y Año Nuevo.

¿Esto qué quiere decir? Que desde las 11: 00 p.m. del jueves 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del viernes 25 habrá toque de queda para personas y vehículos en la capital del Atlántico.

La restricción se retomará el mismo 25 a las 11:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. del 26.

Además, habrá ley seca también desde las 11:00 p.m., pero esta restricción irá hasta las 6:00 a.m. del sábado 26 de diciembre de manera continua.

Para Año Nuevo, el toque de queda en Barranquilla será para personas y vehículos desde la 1:00 a.m. del 1 de enero de 2021 hasta las 6:00 a.m. y desde las 11:00 p.m. del mismo día hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

La ley seca será continua desde la 1:00 a.m. del 1 de enero hasta las 6.00 a.m. del 2 de enero.

Publicidad

Con estas medidas, Barranquilla se suma a Bogotá, Medellín y Cali en la lucha para disminuir las cifras de contagio del COVID-19.